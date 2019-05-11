Видео: На борту затонувшего 124 года назад парохода найдены картины Айвазовского

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Под слоем ила могли сохраниться уникальные полотна знаменитого мариниста.

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Фото, видео: Пятый канал

Поисковая группа обнаружила потенциальное сокровище у берегов Крыма — на затонувшем более 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» могут находиться полотна Ивана Айвазовского. Корабль обследовала экспедиция «Нептун» под руководством Романа Дунаева — они засняли интерьеры парохода, а также вероятные шедевры живописи в одной из кают.

На «Генерале Коцебу», лежащем на глубине 38 метров у западного побережья Крыма, даже сохранились элементы убранства. Например, палуба, покрытая цветной керамической плиткой. Под слоем ила в одном из помещений могут находиться уникальные полотна кисти Айвазовского. Проблема в том, что их нельзя просто достать и поднять на поверхность — существует угроза разрушения картин.

«Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин», — сообщил Дунаев.

«Генерал Коцебу» был обнаружен в 2015 году. Это был 64-метровый колесный пароход, принадлежавший Российскому обществу пароходства и торговли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советскую подлодку времен ВОВ обнаружили в Финском заливе.

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