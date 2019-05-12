Лукашенко рассказал об ущербе от «ядовитой» нефти из России

Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» после оценки степени повреждения оборудования на своих нефтеперерабатывающих заводах. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, сумма будет значительной.
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Лукашенко рассчитывает, что Москва не станет оспаривать потери Минска от поступления загрязненного сырья. Он предположил, что президент РФ Владимир Путин «понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Он добавил, что сумма ущерба может составить сотни миллионов долларов, поскольку Минск недополучил «определенную прибыль, валютную выручку, транзит».
В конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила прием российской нефти из-за некачественного сырья. В нем выявили превышение содержания хлоридов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что источник загрязнения сырья находился в Самарской области. Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за качеством поставляемой по трубопроводу нефти.