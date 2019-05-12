Лукашенко рассказал об ущербе от «ядовитой» нефти из России

Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» после оценки степени повреждения оборудования на своих нефтеперерабатывающих заводах. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, сумма будет значительной.

« Расхлябанность и разболтанность на территории России — а это тысячи километров — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на четыре-пять миллиметров, как говорят специалисты, съедает », — приводит его слова телеканал «360».

Лукашенко рассчитывает, что Москва не станет оспаривать потери Минска от поступления загрязненного сырья. Он предположил, что президент РФ Владимир Путин «понимает, что надо ущерб компенсировать».

« Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен », — полагает белорусский лидер.

Он добавил, что сумма ущерба может составить сотни миллионов долларов, поскольку Минск недополучил «определенную прибыль, валютную выручку, транзит».

В конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила прием российской нефти из-за некачественного сырья. В нем выявили превышение содержания хлоридов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что источник загрязнения сырья находился в Самарской области. Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за качеством поставляемой по трубопроводу нефти.