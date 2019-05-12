Седьмые по счету за годы независимости президентские выборы проходят в Литве в воскресенье, 12 мая. Для голосования граждан в стране открыты около двух тысяч избирательных участков, сообщает ТАСС.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов, фаворитами являются 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните, 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Нынешний президент — Даля Грибаускайте — находится на посту второй срок. Третий срок в Литве не предусмотрен. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Помимо этого, в воскресенье, 12 мая, в стране проходят два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на депутатского корпуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Литве выразили недовольство по поводу визита главы Эстонии — Керсти Кальюлайд — в Москву.