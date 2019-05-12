Какие кабриолеты наиболее доступны в мае 2019 года — видео

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Эксперты составили рейтинг из пяти автомобилей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Эксперты составили рейтинг из пяти наиболее доступных кабриолетов на российском рынке в мае 2019 года, передает «Экономика сегодня».

Так, первую строчку занял компактный кабриолет Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler. Его стоимость составляет от 1,6 миллиона рублей. Из преимуществ — короткая база и небольшой мотор на 0,9 литра. Следующим идет автомобиль MINI Cabrio Cooper S за 2,3 миллиона рублей. Под его капотом располагается бензиновый двигатель на два литра мощностью 192 «лошади».

Третье место досталось BMW 4-Series Cabrio. Эту машину можно приобрести за 3,2 миллиона рублей. Четвертую строчку эксперты отвели BMW Z4 по цене от 3,9 миллиона рублей, а пятую — Mercedes-Benz SLC-Class, который в самом доступном варианте стоит 4,4 миллиона рублей.

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