Колонизация Марса оказалась под угрозой из-за летних испарений влаги

Международная команда ученых провела исследование атмосферы Марса и зафиксировала медленную потерю запасов влаги. Они выяснили, что с наступлением лета частицы воды движутся от южного полушария к северному полюсу, при этом часть из них рассеивается в космосе.

Как сообщает научный портал Phys.org, компьютерная модель смогла воссоздать процесс потери водных запасов. Она наглядно демонстрирует, как пар проходит сквозь барьер холодного воздуха в среднем сегменте марсианской атмосферы.

Это явление позволяет объяснить, как реки и океаны исчезли с марсианской поверхности. По мнению ученых, осталось не более 20% от первоначальных запасов воды. Таким образом, планируемая колонизация планеты будет сопряжена с постоянным дефицитом этого важнейшего для жизни вещества.

Ранее ученые рассмотрели сценарий возможного столкновения астероида с Землей и пришли к неожиданному выводу.