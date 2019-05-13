ВЦИОМ: 78% россиян готовы работать даже не нуждаясь в деньгах

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Чаще всего своим местом работы удовлетворены жители городов-миллионников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Подавляющему большинству россиян (85%) нравится их место работы. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, посвященного мотивации к труду, которые приводит РБК.

Больше других удовлетворены работой жители городов-миллионников — 93%, Москвы и Петербурга — 86%, в населенных пунктах менее 100 тысяч человек — 80%.

78% заявили, что готовы продолжить работать даже при отсутствии необходимости в заработке, уволиться и больше не работать предпочел бы 21% респондентов. При этом более двух третей россиян (68%) считают, что зарплата не увеличится, если работать больше и качественней.

Среди основных причин при выборе места работы россияне назвали обстоятельства (34%), увлечения и интересы (30%) и оплату труда (17%).

Опрос ВЦИОМ был проведен 7 мая по телефону среди случайно выбранных 1600 респондентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о театральных предпочтениях россиян.

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