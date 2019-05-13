Официальные символы Петербурга предложили передать в свободное пользование

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петерубрга предложили разрешить пользоваться официальными государственными символами города всем желающим, передает 78.ru.

Авторами инициативы об упрощении правил использования флага, герба и гимна Петербурга выступили Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин. По их мнению, право пользоваться городскими госсимволами должно быть у каждого гражданина. По словам Четырбока, вопрос с флагом будет рассмотрен на заседании ЗакСа, а соответствующие изменения в закон могут быть приняты уже к июлю. Использование герба и гимна требует более детального анализа, отметил парламентарий.

Депутат заявил, что глава города Александр Беглов полностью поддерживает идею упростить правила использования госсимволов Петербурга.

В настоящий момент, закон разрешает пользоваться флагом, гимном и гербом только органам власти, госслужащим и госучреждениям, а также для украшения городских улиц к праздникам. За неправомерное использование госсимволов нарушителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей для физлиц, от 1000 до 10 000 — юрлицам.

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