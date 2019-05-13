Видео: Зверев пришел в Тверской суд в короне и сравнил ее с трусами

, 12:07 Эксклюзивное видео 644

Шоумен ненадолго снял королевский головной убор, но затем вернул его на место.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Стилист и шоумен Сергей Зверев 13 мая пришел в Тверской суд в короне. Там проходит рассмотрение дела о несанкционированном пикете в защиту озера Байкал, который устроил шоумен.

Уже в зале суда Зверев снял свой королевский головной убор и рассказал, что его совесть чиста перед законом и опасаться судебного вердикта стоит отнюдь не ему. Позже он надел корону обратно, объяснив, что без нее чувствует себя «как без трусов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Сергея Зверева вызвали в полицию из-за одиночного пикета в защиту Байкала. По словам самого стилиста, он вышел на пикет в той же самой короне, в которой явился в суд.

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