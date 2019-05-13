Терешина назвалась «недоженщиной» и вызвала спор о кормлении грудью

, 14:29 Фото 431

Певица запустила дискуссию о грудном вскармливании, выложив фото с мужем.

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Экс-солистка группы Hi-fi Татьяна Терешина выложила в Instagram объемный пост, посвященный жизни после рождения ребенка. В январе 2019-го она родила сына Арсения, а в недавней публикации рассказала, как ей живется после родов.

Терешина пообещала показать новорожденного, а также заверила, что он похож на отца, бизнесмена Олега Курбатова. Настоящую дискуссию в комментариях вызвала фраза певицы о грудном вскармливании, которое якобы делает ее «недоженщиной».

Instagram @tanya_tereshina

«С грудным вскармливанием хочу закруглиться по многим причинам… Когда я кормлю, я недоженщина. Муж скучает», — написала Терешина.

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Комментарии превратились в поле боя.

«Это личное дело женщины-как кормить и сколько или вообще не кормить. Почему некоторые так остро реагируют на эти темы, будто им есть этого дело?»

«Четыре месяца очень мало, рекомендуется хотя бы до года. Я кормила два года, ребенок не болел»

«Вообще бред такой — жить ради мужика молодого и секса с ним. Бесят такие недомамаши»

«Ну, насчет недоженщины — это все бредни, мне кажется кормить дело каждого, просто мужчины эгоисты, им всегда нас мало, и мы им всегда поддаемся, делая выбор в их сторону, а не ребенка», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Терешина в бюстгальтере ответила хейтерам.

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