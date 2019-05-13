Терешина назвалась «недоженщиной» и вызвала спор о кормлении грудью

Экс-солистка группы Hi-fi Татьяна Терешина выложила в Instagram объемный пост, посвященный жизни после рождения ребенка. В январе 2019-го она родила сына Арсения, а в недавней публикации рассказала, как ей живется после родов.

Терешина пообещала показать новорожденного, а также заверила, что он похож на отца, бизнесмена Олега Курбатова. Настоящую дискуссию в комментариях вызвала фраза певицы о грудном вскармливании, которое якобы делает ее «недоженщиной».

Instagram @tanya_tereshina