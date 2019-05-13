Киевский суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию во время выборов

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Избранный президент Незалежной был наказан за демонстрацию своего бюллетеня в день голосования во втором туре выборов президента Украины.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Оболонский суд Киева оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского за незаконную агитацию в день голосования во втором туре президентских выборов на Украине.

Судья обязал Зеленского выплатить 850 гривен (более двух тысяч рублей) за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня 21 апреля. Сам политик на заседание не явился. Его адвокаты просили суд закрыть административное дело в связи с отсутствием состава нарушения — якобы документ его попросили показать журналисты.

По итогам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%. Церемония инаугурацию нового украинского лидера должна состояться до конца мая.

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