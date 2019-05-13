Шнуров назвал сумму, за которую готов выступать после роспуска «Ленинграда»

Группа «Ленинград», отправляющаяся 4 июня в прощальные гастроли, в будущем, возможно, будет давать отдельные концерты, если предложение будет выгодным. Об этом в понедельник, 13 мая, сказал на пресс-конференции в ТАСС лидер коллектива Сергей Шнуров.

«Будем рассматривать каждое отдельное предложение. За 100 тысяч (долларов) выходить не будем. Начиная от 300 тысяч», — сказал музыкант.

При этом он отметил, что «не депутат», и свои обещания может и не сдержать. Говоря о причинах роспуска группы, Шнуров пояснил, что «Ленинграду» пора «уступить дорогу молодым».

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«Мне кажется, что все, что имеет начало, имеет конец. Мне кажется, что „Ленинград“ — это авангард, это передовой фланг. Время несколько изменилось, изменился язык, изменились средства коммуникации и средства производства музыки. Поэтому „Ленинград“ уступает дорогу молодым», — сказал он.

По словам музыканта, за время своего существования группировка «Ленинград» уже собрала все, что возможно, и прощальным объездом стадионов хочет поставить «такую большую жирную точку».

«Потому что дальше стремиться уже некуда. В виду того что мы русскоязычная группа и очень русские, конечно, ни о каком мировом господстве речи быть не может, а здесь мы уже сделали все. Вот что еще нужно? Я для себя пока не придумал. Как придумаю, так обязательно выйду опять», — сказал Шнуров.

Лидер группы «Ленинград» ожидает, что финальный стадионный тур коллектива соберет от четырехсот до пятисот тысяч зрителей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в марте 2019 года Сергей Шнуров объявил, что группировка «Ленинград», созданная им в 1997 году, прекратит свое существование в октябре 2019, после прощального тура по девяти городам России. Коллектив планирует выступить в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге.