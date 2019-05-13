«Не люди!»: посетители Дворцового парка в Ленобласти винят в гибели лебедя собак

Самка белого лебедя, обитающая на Серебряном озере в Дворцовом парке Гатчины в Ленинградской области, не могла погибнуть от рук людей. Птицу убили либо лисы, либо собаки. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявили местные жители.

«Слушайте, тут иногда лисы бегают, попадаются птицы. В прошлом году видела не один раз. Это не люди. Во-первых, до этого островка (где живут два лебедя — Прим.ред.) не добраться. А потом я этих лебедей даже ни разу не видела», — сказала одна из посетительниц музея-заповедника.

Также она добавила, что однажды, гуляя по парку, наткнулась на тушку баклана со свернутой шеей.

Еще один местный житель во время беседы с 5-tv.ru предположил, что на лебедя могли напасть собаки. По слова мужчины, их логово располагается недалеко от территории Дворцового парка.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у самки белого лебедя вот-вот должно было появиться потомство. Сейчас шесть яиц перемещены в специальный инкубатор.