Названы ключевые особенности нового iPhone

Стали известны некоторые подробности нового поколения iPhone, которое Apple представит осенью 2019 года, пишет ФАН.

iPhone XI и iPhone XI Max станут производительнее за счет набора микросхем А13, увеличится время автономной работы устройства. Кроме того, новинка от Apple будет оснащена тройной основной камерой — на задней панели появится дополнительный ультра-широкоугольный объектив.

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Еще одна интрига — возможность зарядки беспроводных наушников AirPods на задней панели iPhone. Ощутимых изменений во внешнем дизайне смартфона не ожидается.

Ранее 5-tv.ru публиковал снимки нового поколения iPhone, которые «утекли» в сеть до официального анонса.