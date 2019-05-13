«Минск возбудился!»: Лобода в боди с ультраглубоким декольте впечатлила фанатов

Светлана Лобода, с громким успехом выступившая на днях в концерте на стадионе в Минске, сразила публику не только своими песнями, голосом, и пластикой, но и вызывающе откровенным нарядом, который практически не скрывал ее грудь. Снимки и короткое видео выступления певица опубликовала в своем Instagram.

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Большинство поклонников отреагировали на пост бурно, они выразили восторги по поводу концерта и внешнего вида звезды.

«Эмоции переполняют! Самая крутая! Минск! Стадион Динамо — это было круто!»

«Это было наполнено супер-энергией!»

«Весь Минск возбудился!»

«Минску было очень хорошо! Спасибо!»

«Море эмоций! Спасибо вам и вашей команде!»

«Королева!»

«Афродита!»

«Шикарна. Впрочем, как и всегда», — пишут и те, кто был на концерте и те, кто на него не попал.

Впрочем, как замечает «Утро.ру», нашлись и недовольные «обнаженкой».

«Понимаю, есть что показать! Но не всегда же… Нормальной одежды нет у тебя, что ли, Лобода?!»

«Вот и интересно, кто воспитывает детей», — цитирует издание подписчиков Лободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Светланы Лободы в не менее сексуальном боди, исполняющей в Сан-Франциско новую песню «Пуля-дура».