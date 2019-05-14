ФСИН Бурятии выпустила клип с расстрелом яблока на голове заключенного

В Бурятии назревает скандал вокруг творчества местного управления службы исполнения наказаний. В своем агитационном видеоклипе сотрудники УФСИН демонстрируют две сцены с постановочным применением силы по отношению к осужденным — эти персонажи обозначены черной робой.

Под бодрую музыку сотрудники УФСИН рассказывают о плюсах службы в ведомстве, видимо, привлекая новых оперативников. В припеве поется, что сотрудники получают льготы, различные вознаграждения, санаторное лечение. По всей видимости, все это сделано для привлечения новых оперативников. Однако этот клип уже вызвал массу критики в сети.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором приставы из Иркутска перепели песню Kazka, посвятив ее должникам.