Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

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Президент РФ подписал соответствующий указ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Президент России подписал указ, утверждающий новую доктрину энергетической безопасности, пишет «Экономика сегодня».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации 14 мая. В нем понятие энергетическая безопасность определяется как состояние защищенности экономики и населения страны от угроз национальной безопасности в сфере энергетики. Главными задачами для достижения независимости российского ТЭК провозглашаются импортозамещение (локализация производства иностранного оборудования или создание его отечественных аналогов), а также развитие внутреннего рынка сжиженного природного газ.

В доктрине отмечается, что антироссийские санкции мешают участию РФ в международной энергобезопасности, и уточняют положения экономической безопасности страны до 2030 года, основ госполитики в промышленной безопасности до 2025 года.

О разработке новой доктрины стало известно осенью 2018 года, когда Владимир Путин одобрил концепцию документа. Предыдущая доктрина, утвержденная в 2012 году, утратила силу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о законе о надежном Рунете, который подписал Владимир Путин.

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