Борис и Глеб Сеятели: что можно и что нельзя делать 15 мая

15 мая в России отмечают православный праздник — день памяти святых Бориса и Глеба. Это первая церковная дата, учрежденная на Руси в 1115 году.

Сыновья киевского князя Владимира I были убиты старшим братом Святополком в междоусобной борьбе в 1015 году. По преданию, первым от рук наемников погиб Борис, его тело тайно доставили в Вышгородский храм Василия Великого. Глеба убили спустя месяц и оставили непогребенным в районе Смоленска.

Через четыре года Ярослав Мудрый победил Святополка, который был вынужден бежать в Польшу. После этого новый князь Киевский отыскал останки Глеба, перенес их в тот же храм и предал земле рядом с братом Борисом. Князья стали первыми русскими святыми. Впоследствии их начали считать заступниками земли русской, пишет «Утро.ру».

Народные приметы 15 мая:

Жарко палящее солнце предвещает хорошую погоду.

Если на улице воют собаки, подуют холодные ветра.

Разрастание грозовых туч — к непогоде на несколько дней.

Поющий соловей указывает на приближение лета.

Ветрено и холодно, значит, с июня по август будет прохладно.

Вьющая гнездо на сосне стая птиц сулит знойное лето.

Тепло в этот день предупреждает о богатом урожае зерновых.

Традиции и обычаи 15 мая:

Издревле эту дату именовали днем Бориса и Глеба Сеятелей, и неспроста. Наши предки считали святых покровителями посевов.

Еще 15 мая называли Соловьиным днем. Именно в это время начинали раздаваться заливистые трели пернатых маленьких «певцов».

На Руси также сеяли тыкву и огурцы. Проводили обряд, чтобы овощей выросло много, и они были крупные.

Что нельзя делать 15 мая:

Не рекомендуется отказывать в помощи. Бездельничать также не следует, как и ходить на рыбалку. Когда гости ушли, не положено махать веником от центра дома к выходу, а то финансы утекут.

Не разрешено считать деньги после захода солнца: можно обеднеть до крайности. Класть чеки в кошелек с купюрами и монетами не стоит — это навлечет крупные траты. Выигранные средства нежелательно оставлять при себе.

Что можно делать 15 мая:

Хорошо бы в эту субботу до утренней зари, пересчитав все наличные деньги, спрятать их частями в разных местах: по поверью, это обеспечит стабильный достаток в семье. Из кошелька надо убрать все ненужное, а купюры и монеты аккуратно разложить, тогда материальное состояние повысится.

Желательно организовать пир для неимущих и бедных. Добытые в игре деньги нужно либо раздать друзьям, либо частично потратить на застолье — это приумножит финансы. Чтобы достаток и благополучие сохранились в доме, подметать следует от двери к середине жилья.

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