Новый ТОП-10 самых надежных автомобилей по версии экспертов

Новый рейтинг из десяти самых надежных автомобилей появился в сети. На этот раз его составили эксперты из британского подразделения американской исследовательской компании J.D. Power., передает ФАН.

В ходе составления списка аналитики опросили более 11,5 тысячи автовладельцев, живущих в Великобритании, а также произвели собственные подсчеты, касающиеся поломок машин (неполадки электроники, аудио- и коммуникационных, а также навигационных систем, повреждения кузова и деталей интерьера и так далее — Прим.ред.).

Так, первую строчку в рейтинге надежности от J.D. Power занял автомобиль французского бренда Peugeot, вторую — Skoda, третью — Hyundai. Четвертое и пятое место досталось машинам Nissan и Suzuki. Также в десятку лучших вошли Opel, Kia, Mini, а замкнули список Ford, Volvo и BMW.

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