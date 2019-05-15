Мужчины из России неожиданно оказались в списке самых некрасивых в мире. К такому выводу пришли пользователи сайта знакомств Beautiful People, передает Mirror.

Зарегистрироваться на данном ресурсе юзеры могут только после своеобразной «оценки» внешности. Например, в доступе к Beautiful People обычно бывает отказано людям с очевидными недостатками — со слишком плохой кожей, большим носом, жидкими волосами или лишним весом.

Бузова или Оксимирон? Что ответил Киркоров на вопрос Собчак о «голосе поколения»

В связи с этим юзерам предложили принять участие в голосовании, согласно которому и определились самые «некрасивые» нации в мире. По версии пользователей, это британцы, а также мужчины из Польши, Индии, Филиппин и России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 60-летнюю певицу Мадонну раскритиковали за внешность.