Город-мечта! Александр Беглов рассказал, какие преобразования ждут Петербург

Сохранить исторический облик, но стать лучшим городом России. Это цель для Петербурга.

Александр Беглов, выступая перед Законодательным Собранием, сегодня, 15 мая, обрисовал стратегию развития Северной столицы.

Это новые линии транспорта, новая техника, чтобы город не парализовало после снегопадов. Это больницы без очередей, детские садики возле дома, и чтоб на окраинах — не просто дома-скворешники, а полноценно организованная жизнь.

Город-сказка, город-мечта, сколько на это потребуется времени, сил и денег? Планы записала Юлия Майданова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов наградил многодетные семьи Петербурга за заслуги в воспитании детей.