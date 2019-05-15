Лавров об отношениях с США: Вежливость не означает, что РФ пойдет на уступки

Россия поддержит запрос США по проведению встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака в июне. Об этом в среду, 15 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

«Мы слышали о том, что президент Трамп публично выразил заинтересованность воспользоваться саммитом „двадцатки“ в Осаке для проведения двустороннего контакта с президентом Путиным. Если будет официальное, конкретное предложение, то, конечно же, мы его поддержим», — сказал Лавров.

Также, говоря о прошедшей 14 мая встрече госсекретаря США Майка Помпео с Путиным, российский министр лишний раз подчеркнул, что Москва не пойдет на какие-либо уступки Вашингтону.

«Вежливость не означает, что Россия пойдет на противоречащие интересам страны уступки», — отметил Сергей Лавров.

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