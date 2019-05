В США в среду, 15 мая, вертолет совершил аварийную посадку на воду. Как сообщает телекомпания Эй-Би-Си, винтокрылая машина упала в Гудзон в Нью-Йорке.

Вертолет был отбуксирован к одному из пирсов, в настоящее время его достают из реки.

A helicopter just crashed into the Hudson River in NYC, visible from the new CNN offices at Hudson Yards. You can see the yellow pontoons as it’s upside down in this video. Law enforcement sources say the pilot was only person on board and was rescued. pic.twitter.com/f6yr3RGyY0