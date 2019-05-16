В Сочи проходит 6-й Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость»

В Сочи сегодня подведут итоги 6-го Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», организованного Общероссийским народным фронтом.

Около полутысячи журналистов, блогеров и главных редакторов со всей страны приехали рассказать о наболевших проблемах своего региона, набраться опыта, пообщаться с коллегами журналистского цеха. Сегодня назовут имена победителей медиаконкурса. Лучшие репортерские работы покажут на итоговом пленарном заседании, участие в котором, как ожидается, примет президент России.

Подробнее о тех, кто говорит и хочет быть услышанным в видеосюжете Дмитрия Зименкина.

В последние дни Сочи живет очень активной жизнью. На черноморском побережье проходят мероприятия самого разного формата. Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах встречи президента России Владимира Путина и главы Австрии Александра Ван дер Беллена.