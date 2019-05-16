Опрос: Сколько денег нужно россиянам для «нормальной жизни»

Нормальный уровень жизни для российской семьи из трех человек в среднем обойдется в 78 тысяч рублей, пишут «Известия».

К такому выводу пришли социологи холдинга «Ромир», опросившие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян.

Большинство респондентов (51%) ответили, что для «нормальной жизни» им достаточно 60–120 тысяч рублей в месяц, четверть опрошенных готовы уложиться в 45-60 тысяч рублей. Более 120 тысяч рублей ежемесячно необходимо 11% граждан, каждый десятый назвал сумму в 30-45 тысяч рублей.

«Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 тыс. рублей, что всего на 2,1 тыс. рублей или 3% больше, чем годом ранее», — резюмировали исследователи.

Соцопрос был проведен в апреле 2019 года среди горожан и жителей сельской местности во всех федеральных округах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о минимальном доходе, необходимом для жизни россиян.