На Украине сообщили о возвращении Игоря Коломойского

Миллиардер Игорь Коломойский вернулся на Украину, пишет RT со ссылкой на издание The Babal.

Отмечается, что бизнесмен на самолете группы «Приват» прибыл в аэропорт Днепра из Тель-Авива в ночь на 16 мая. Это подтвердил и сам Коломойский, не уточнив свои планы на родине. Ранее он заявлял о намерении вернуться на Украину после оглашения итогов президентских выборов и консультировать избранного президентом Владимира Зеленского.

Действующий президент Украины Петр Порошенко не раз говорил о связях Коломойского и Зеленского. Олигарху принадлежит телеканал «1+1», который показывает комедийные проекты студии Зеленского «Квартал 95».

В июне 2017 года Коломойский покинул Украину после национализации «Приватбанка», основным акционером которого он являлся. Этому предшествовал его конфликт с Порошенко — в 2015 году президент уволил Коломойского с поста главы Днепропетровской области. В апреле 2019 года суд в Киеве признал незаконной национализацию «Приватбанка».