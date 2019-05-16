Передарил? Юзеры уверены — новый Mercedes жены Тарасова принадлежал Бузовой

, 17:03 Видео 116

25-летняя модель Анастасия Костенко похвасталась иномаркой, которая раньше принадлежала звезде «Дома-2», пишут пользователи в социальных сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buzova86, spb.kp.ru

Тема:
Ольга Бузова 461

Футболист Дмитрий Тарасов подарил своей новой супруге люксовый кроссовер, которым до развода пользовалась Ольга Бузова, считают пользователи сети.

Анастасия Костенко выложила в Instagram фото из автомобиля. На кадрах молодая мать держит руку на руле иномарки с известным логотипом.

Instagram @kostenko.94

«Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать», — написала 25-летняя модель.

Внимательные подписчики якобы увидели на снимке ранее отобранный у Бузовой Mercedes GLE. Певица не раз жаловалась на своего бывшего супруга, который оставил ее без основного средства передвижения после разрыва отношений, сообщает сайт KP.RU.

Ранее игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов похвалил молодую жену за скромные траты.

Тема:
Ольга Бузова 461
15 мая
«Затыкайте уши»: в Instagram жестко раскритиковали клип Бузовой с Батрутдиновым
15 мая
Бузова или Оксимирон? Что ответил Киркоров на вопрос Собчак о «голосе поколения»
15 мая
«Уехала строить любовь»: Бузова отмечает 15-летие с начала своих съемок в «Доме-2»
15 мая
Поклонники Бузовой подозревают, что певицу снова бросил мужчина
14 мая
«Мужчина — это поступки?»: Бузова с шикарным букетом заинтриговала подписчиков
12 мая
«Что с ребрами?»: поклонники Бузовой подозревают, что у певицы началась анорексия
11 мая
Уязвленная Бузова ответила на обвинения со стороны Ивлеевой
9 мая
«Чувствуется дружба с Киркоровым»: Ольгу Бузову высмеяли за наряд — фото
9 мая
«Она просто хайпит»: Ивлеева объяснила, почему ее раздражают сравнения с Бузовой
7 мая
Инвалид из Анапы проиграл суд, пытаясь взыскать с Бузовой и Баскова миллион

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Последние новости

18:28
Стали известны результаты расследования по делу о смерти актера Марьянова
18:16
Представитель Порошенко по мирному урегулированию в Донбассе подала в отставку
18:02
Зажигательным «канканом» отметила 130-летие Эйфелева башня в Париже
17:49
Путин призвал навести порядок в лесной отрасли
17:41
Алена Кравец поделилась секретами ухода за телом на роскошном курорте — фото
17:27
«Трагическая случайность»: Ольга Солнце о выпавшей из окна Екатерине Бобковой
17:16
78 тысяч рублей в месяц— хватит ли этих денег семье в Петербурге
17:16
Секретные данные о российских спутниках попали в интернет
17:06
Кто такой Игорь Коломойский и почему он вернулся на Украину
17:03
Передарил? Юзеры уверены — новый Mercedes жены Тарасова принадлежал Бузовой
16:53
Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге
16:47
Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» сделает РФ центром античной культуры
16:40
Путин: Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена досрочно
16:32
«Наконец-то!» — Зеленский доволен решением Верховной Рады по инаугурации
16:16
Баллон с газом взорвался в институте в Москве при проведении опытов
16:14
Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни
16:04
Экс-главу компании-владельца ТРК «Зимняя вишня» обвинили в создании ОПГ
16:04
Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института в Москве
16:00
Путин оценил идею бесплатного питания для школьников
15:53
Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама