Футболист Дмитрий Тарасов подарил своей новой супруге люксовый кроссовер, которым до развода пользовалась Ольга Бузова, считают пользователи сети.

Анастасия Костенко выложила в Instagram фото из автомобиля. На кадрах молодая мать держит руку на руле иномарки с известным логотипом.

Instagram @kostenko.94

«Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать», — написала 25-летняя модель.

Внимательные подписчики якобы увидели на снимке ранее отобранный у Бузовой Mercedes GLE. Певица не раз жаловалась на своего бывшего супруга, который оставил ее без основного средства передвижения после разрыва отношений, сообщает сайт KP.RU.

Ранее игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов похвалил молодую жену за скромные траты.