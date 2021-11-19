Чем вредна прошедшая термическую обработку пища

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Алиса Маркова
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Очередное любопытное исследование, касающееся питания, провели ученые из США.

Чем вредна прошедшая термическую обработку пища

Фото: www.globallookpress.com

Ученые из Национального института здравоохранения США провели исследование, касающееся пищи, прошедшей термическую обработку. Результаты эксперимента американских ученых опубликованы на сайте MedicalXpress.

Специалисты набрали группу испытуемых из 20 человек и составили их рацион таким образом, чтобы еда, приготовленная на огне, чередовалась с необработанными продуктами. Например, в первую неделю они употребляли в пищу сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффины. А во вторую фрукты и ягоды, оливковое масло и греческий йогурт.

В результате выяснилось, что в первую неделю добровольцы потребляли на 500 и более килокалорий больше, чем в следующую. Это привело к набору веса и росту жировых отложений. Когда же люди переходили на натуральную еду — вес приходил в норму, а жировые отложения исчезали.

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