Чем вредна прошедшая термическую обработку пища

Ученые из Национального института здравоохранения США провели исследование, касающееся пищи, прошедшей термическую обработку. Результаты эксперимента американских ученых опубликованы на сайте MedicalXpress.

Специалисты набрали группу испытуемых из 20 человек и составили их рацион таким образом, чтобы еда, приготовленная на огне, чередовалась с необработанными продуктами. Например, в первую неделю они употребляли в пищу сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффины. А во вторую фрукты и ягоды, оливковое масло и греческий йогурт.

В результате выяснилось, что в первую неделю добровольцы потребляли на 500 и более килокалорий больше, чем в следующую. Это привело к набору веса и росту жировых отложений. Когда же люди переходили на натуральную еду — вес приходил в норму, а жировые отложения исчезали.

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