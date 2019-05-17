Умерла «самая сердитая» кошка-мем Grumpy cat

В американском Фениксе умерла знаменитая «самая сердитая» кошка в мире Grumpy Cat. Печальную новость сообщили в соцсетях хозяева животного.

«Некоторые дни злее, чем другие…», — гласит последняя запись в аккаунте пушистой знаменитости в Instagram.

.instagram @ realgrumpycat

В сообщении говорится, что несмотря на заботу ведущих специалистов-ветеринаров и любящей семьи, Grumpy столкнулась с осложнениями после инфекции мочевыводящих путей, которые не смогла преодолеть. Животному было семь лет.

«Она мирно скончалась утром во вторник, 14 мая, дома, в объятиях своей мамы Табаты… Ее дух будет продолжать жить благодаря ее поклонникам повсюду. Семья Грампи — Табата, Брайан и Криста».

Как пишет Mirror, кошка по кличке Соус Тардар прославилась благодаря необычному выражению мордочки и стала интернет-звездой в бесчисленных мемах. В 2012 году ее владельца Брайан опубликовал ее фотографию на Reddit. В течение 48 часов снимок набрал более одного миллиона просмотров. Вскоре она стала одной из самых узнаваемых кошек в мире и даже снялась в главной роли в фильме «Худшее Рождество Сердитой кошки».

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В Instagram у знаменитости было более 2,4 миллиона подписчиков и еще более восьми миллионов в Facebook и полтора миллиона в Twitter. Когда Грампи было четыре года, она стоила 64 миллиона фунтов, путешествовала первым классом и останавливаясь в самых лучших отелях. Вышла также и книга «Как жить сердито?», которая состояла из афоризмов, якобы принадлежащих кошке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом знаменитом «сердитом» животном — канадском коте породы рэгдол по кличке Мерлин.