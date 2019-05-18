Google посвятил дудл Омару Хайяму

Google посвятил очередной дудл персидскому философу, математику, астроному и поэту Омару Хайяму.
При жизни Хайям был известен как выдающийся ученый в области математики и астрономии. Однако во всем мире его знают за стихотворные афоризмы — рубаи. В них автор излагал свои мысли о жизни и человеке. В XX веке количество приписываемых ему философских четверостиший превысило пять тысяч. Точно установить, какие из них действительно принадлежат Хайяму, невозможно. Тем не менее, он является одним из самых известных восточных мудрецов.
Рубаи — одна из самых сложных форм таджикско-персидской поэзии. Ее объем — четыре строки. Хайям стремился свести каждое четверостишие к мудрому, ироничному и точному афоризму.
Родился и жил Омар Хайям в городе Нишапур во времена Сельджукской империи в XI–XII веках. Прижизненных изображений Омара Хайяма не сохранилось и его точный облик не известен, однако памятники ученому и мыслителю установлены в Бухаресте, Ашхабаде и родном Нишапур.
Ранее 5-tv.ru рассказывал дудле, который Google посвятил Дню Земли.