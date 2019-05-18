Google посвятил дудл Омару Хайяму

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Персидский философ, математик, астроном и поэт родился 971 год назад.

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Фото, видео: Google.com

Google посвятил очередной дудл персидскому философу, математику, астроному и поэту Омару Хайяму.

При жизни Хайям был известен как выдающийся ученый в области математики и астрономии. Однако во всем мире его знают за стихотворные афоризмы — рубаи. В них автор излагал свои мысли о жизни и человеке. В XX веке количество приписываемых ему философских четверостиший превысило пять тысяч. Точно установить, какие из них действительно принадлежат Хайяму, невозможно. Тем не менее, он является одним из самых известных восточных мудрецов.

Ветер жизни иногда свиреп,

В целом жизнь, однако, хороша.

И не страшно, когда черный хлеб,

Страшно, когда черная душа.

Рубаи — одна из самых сложных форм таджикско-персидской поэзии. Ее объем — четыре строки. Хайям стремился свести каждое четверостишие к мудрому, ироничному и точному афоризму.

Не завидуй тому, кто силен и богат,

за рассветом всегда наступает закат.

С этой жизнью короткою, равною вдоху,

Обращайся, как с данной тебе напрокат.

Родился и жил Омар Хайям в городе Нишапур во времена Сельджукской империи в XI–XII веках. Прижизненных изображений Омара Хайяма не сохранилось и его точный облик не известен, однако памятники ученому и мыслителю установлены в Бухаресте, Ашхабаде и родном Нишапур.

Кто жизнью бит, тот большего добьется.

Пуд соли съевший выше ценит мед.

Кто слезы лил, тот искренней смеется.

Кто умирал, тот знает, что живет!

Ранее 5-tv.ru рассказывал дудле, который Google посвятил Дню Земли.

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