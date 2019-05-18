Коал объявили функционально вымершими животными

В австралийском фонде защиты коал заявили о функциональном вымирании этого сумчатого животного, передает британская газета Metro.

Экологи отмечают, что оставшихся в дикой природе 80 тысяч особей недостаточно, чтобы поддерживать вид. Любое генетическое заболевание или патоген может привести к окончательному вымиранию коал.

Главной причиной столь бедственного положения этих жителей эвкалиптовых лесов стало повышение температуры и сокращение территорий естественнного обитания. В 41 из 128 мест исконного поселения данной разновидности сумчатых в Австралии вообще не осталось их представителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пополнении в семействе красных панд в Австралии.