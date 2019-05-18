«Мы не учимся на ошибках»: Познер рассказал о пессимистичном взгляде на будущее

Владимир Познер признался, что человечество периодически вызывает у него пессимистичные мысли. По мнению телеведущего, люди не склонны учиться на своих ошибках.

В беседе с изданием «Познер Online» журналист ответил на вопрос, кем он себя считает — оптимистом или пессимистом. Как пояснил Владимир Владимирович, он не может дать однозначный ответ, поскольку у него «не один стакан, который полуполный или полупустой».

«Я, пожалуй, пессимист в отношении человечества. У меня ощущение, что мы не учимся на собственных ошибках. Мне кажется, что мы все время это повторяем. Мы наступаем на одни и те же грабли, но грабли все более опасные, они уже не те, не деревянные, а всякие разные», — пояснил Познер.

В частности, телеведущий уверен, что экологические проблемы рано или поздно «приведут человечество к трагедии». Владимир Познер не сомневается, что «в какой-то момент» люди осознают серьезность происходящего.

«Но я не уверен, что не будет поздно. В этом смысле я пессимист. Но я очень оптимистичен в отношении каких-то других вещей», — прокомментировал именитый журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой способ объединения жителей России предложил Владимир Познер.