Фото: Автомобиль протаранил людей на набережной Гаваны, есть погибшие

Автомобиль протаранил группу людей недалеко от набережной Малекон в столице Кубы — Гаване. ЧП произошло в ночь на 20 мая. Об этом пишет Кубинское агентство новостей.

Жертвами аварии стали три человека, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Большинству из них понадобилась помощь медиков.

Потерял ли водитель авто управление или совершил наезд на людей намеренно, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 17 человек ранены в результате взрыва бомбы вблизи туристического автобуса в Египте.