В социальных сетях обсуждают «кота — фаната боевиков». Хозяин снял домашнего любимца, который очень сосредоточенно наблюдает за происходящим на экране телевизора, и выложил видео в сеть. Создается впечатление, что кот не только внимательно смотрит фильм, но и очень переживает — представитель семейства кошачьих «нервно мнет» лапами свою подстилку. В это время на экране демонстрируется сцена массового сражения с яркими вспышками от взрывов.

Комментаторы в сети разделились на два лагеря — первые утверждают, что поведение кота никак не связано с происходящим на экране. Другие же, напротив, уверены — фильм достойный внимания, раз он привлек даже внимание кота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кот кусает своего хозяина, когда он фальшивит, исполняя знаменитую песню Фредди Меркьюри.