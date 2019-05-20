Вернули корону! Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом Евролиги

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Московские армейцы стали победителями самого престижного клубного баскетбольного первенства в четвертый раз.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Сербин, Instagram @cskabasket, Twitter @cskabasket

Московский профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА стал чемпионом Евролиги сезона 2018/2019 годов. Титул победителя престижного первенства столичные армейцы завоевали в непростом матче с турецким клубом «Анадолу Эфес». Финальное противостояние состоялось 20 мая в Турции.

Итоговый счет встречи 83:91 в пользу ЦСКА. Самым полезным игроком финальной стадии турнира признан форвард армейского клуба Уилльям Клайберн.

Армейцы вернули себе корону победителей, которую утратили в 2017 году в Стамбуле. Красно-синие в четвертый раз в российской истории клуба стали победителями Евролиги. Теперь количество российских и советских побед ЦСКА в этом турнире сравнялось.

Советские армейцы из Москвы становились чемпионами этого клубного турнира в 1961, 1963, 1969, 1971 годах. В новейшей истории московский ЦСКА до этого сезона выигрывал Евролигу трижды — в 2006, 2008, 2016 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале, разгоревшемся после того, как руководство московского ЦСКА решило наградить болельщиков, присутствовавших на победном матче армейцев в 2016 году в столице Германии, медалью «За взятие Берлина».

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