Генсек ООН: Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

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Антониу Гуттериш обратил внимание американских властей на состояние их «ядерного гроба» на Маршалловых островах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

«Ядерный гроб» США в буквальном смысле трещит по швам. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Речь идет о хранилище отходов, образовавшихся после американских ядерных испытаний, расположенном на одном из островов атолла Эниветок, входящем в состав Маршалловых островов, сообщает Fox News.

По данным, предоставленным главе ООН президентом Маршалловых островов Хильды Хайн, защитные стенки хранилища опасных отходов настолько изношенны, что могут дать течь при ближайшем сильном шторме. В этом случае то, что хранится в «ядерном гробу США», попадет в воды Тихого океана.

США проводили ядерные взрывы на острове Ранит с 1948 по 1958 годы. В 1970-х на острове построили специальных бункер, куда свозили землю с других полигонов, на которых производились ядерные испытания. Толщина стен бетонного сооружения составляет 43 см. Купол, который накрывает хранилище, испещрен трещинами и может легко разрушиться при воздействии разбушевавшейся стихии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на предприятии по утилизации ядерных отходов в американском штате Нью-Мексико.

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