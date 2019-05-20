О возможной выдаче паспортов РФ жителям Приднестровья рассказали в Госдуме

Россия начнет выдавать свои паспорта жителям Приднестровья в ближайшее время. Об этом заявил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Александр Ярошук.

По его словам, все необходимое для этого процесса уже имеется. Даже в законы РФ после обращений жителей самопровозглашенной республики внесены необходимые изменения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ярошук уверен, хорошим сигналом для тех, кто в Приднестровье заждался российского гражданства, служит принятое решение по выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное территориальное образование, появившееся после вооруженного противостояния в бывшей Молдавской ССР в 1992 году. До настоящего времени на территории ПМР дислоцирована оперативная группа российских войск. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в ДНР начали выдачу российских паспортов.