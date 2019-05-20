Трубу с кипятком прорвало на юго-востоке Петербурга. Коммунальная авария произошла утром в понедельник, 20 мая, на улице Бухарестская.

Горячей водой залило практически половину квартала, включая припаркованные автомобили. Одна из машин частично провалилась в размыв грунта.

Сообщается, что жильцы близлежащих домов не могли выйти из подъездов. Информации о пострадавших нет.

В настоящий момент коммунальные службы Северной столицы работают над устранением аварии. На месте происшествия обеспечены необходимые меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту смерти в кипятке жительницы Петербурга.