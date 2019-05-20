Компания АвтоВАЗ объявила об отзыве 32,8 тысячи автомобилей Lada Largus из-за возможных проблем с педалью тормоза. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — уточняется в сообщении ведомства.

Отзыву подлежат машины, реализованные в период с ноября 2017 года по настоящее время. Специалисты АвтоВАЗа проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его заменят. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что АвтоВАЗ прекратит поставки авто в Евросоюз.