Тимати прокомментировал слухи о конфликте с Кридом и его уходе из Black Star

, 13:09 Видео 365

Появились слухи, что выкупить сценическое имя Егору Криду помог миллиардер Борис Ротенберг. Однако рэпер не подтвердил эту информацию.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Известный российский рэп-исполнитель Тимати впервые прокомментировал уход Егора Крида из Black Star. Некоторое время поклонники были убеждены, что после расторжения контракта с лейблом певец не сможет использовать свой сценический псевдоним и будет выступать под фамилией Булаткин.

Однако на днях появилась информация, что музыкант продолжит давать концерты как Егор Крид. Якобы сохранить товарный знак ему помог миллиардер Борис Ротенберг.

Устав от постоянных сплетен, Тимати решил прокомментировать возникшую ситуацию. На своей странице Instagram он разместил видео, в котором ответил на слухи и объяснил, почему Крид сохранил свое сценическое имя. По словам рэпера, с артистом они «разошлись полюбовно».

«Бориса Романовича в этой сделке не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с ним», — отметил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор Black Star прокомментировал информацию об уходе Мота.

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