В Магнитогорске, на левом берегу реки Урал сильный пожар. Клубы густого черного дыма видны во всех районах города. По предварительной информации, полыхает цех по производству пластиковых панелей в промзоне рядом с частным сектором по адресу ул. Вайнера 2а. Возгорание произошло вечером 20 мая.

Очевидцы выкладывают видео пожара в социальных сетях.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляет не менее 1200 кв. м. В 17.00 по московскому времени присвоен второй ранг сложности.

Погибших и травмированных нет. Самостоятельно до прибытия спасателей помещение покинули 16 человек,

На месте происшествия работают 60 человек и 14 единиц техники.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Выясняются причины, приведшие к пожару.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на территории военного завода «Красмаш» в Красноярске. Там горел склад с холодильными установками, расположенный на территории предприятия.