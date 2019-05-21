Тревогу о росте цен на бензин в правительстве назвали преждевременной

Цены на бензин в России поднялись вслед за мировыми, но бить тревогу из-за этого еще рано. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

«Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале–марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями», — приводит слова политика РИА Новости.

Накануне Российский топливный союз и Независимый топливный союз отметили изменение оптовых и мелкооптовых цен на топливо. Они обратились к правительству с просьбой принять меры, которые бы не допустить повторения прошлогодней ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил держать под контролем цены на ГСМ на внутреннем рынке.