Надежда Бабкина выложила трогательное фото с подросшими внуками

Народная артистка Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в окружении сына Данилы Заседателева и внуков.

«Дома, в деревне, всегда хорошо. Особенно в компании любимых детей и внуков!» — подписала снимок артистка.

Instagram @ngbabkina

Поклонники Бабкиной, в свою очередь, порадовались за певицу.

«Счастливая семья! Всего самого доброго и лучшего вам!» — прокомментировал один из них.

«Надежда, я очень рада, что у вас так много внуков. Ваша невестка молодец. Да и вообще ваша семья пример многим», — добавил другой.

«Как я вас понимаю, Надежда! Нет ничего лучше общения с детьми и внуками! Это наша жизнь, цель и продолжение», — высказался еще один юзер.

У Надежды Бабкиной один сын и трое внуков — девятилетний Георгий, шестилетняя Вера и четырехлетняя Марфа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бойфренде певицы, который младше нее на 30 лет.