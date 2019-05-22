Заблудившиеся украинские диверсанты попали в плен в ДНР

Утром 22 мая в под Донецком был задержаны восемь военнослужащих ВСУ, которые на грузовике отклонились от маршрута и заехали на блокпост на территории самопровозглашенной ДНР, передает URA.RU.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Новотроицкое. Информацию о заблудившихся солдатах подтвердили в штабе Операции объединенных сил Украины.

В Управлении народной милиции ДНР также сообщили о задержании группы украинских диверсантов.

«Сегодня в ходе успешно проведенной операции НМ ДНР, была задержана ДРГ противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца НМ, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неудачной попытке диверсантов ВСУ проникнуть на территорию ДНР в начале мая.