Почему заряжать телефон через публичный USB в аэропорту — плохая идея

|
Алиса Маркова
1 186

Для поездок специалисты рекомендуют приобрести портативный аккумулятор, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

Почему заряжать телефон через публичный USB в аэропорту — плохая идея

Фото: www.globallookpress.com

После появления публичных USB-зарядок в аэропортах жизнь пассажиров стала намного проще. Сейчас, ожидая рейс, можно в полной мере использовать смартфон, не переживая за расход батареи. Но теперь есть опасность стать жертвой киберпреступников. Специалисты рекомендуют взвесить все за и против USB-зарядок в общественных местах прежде, чем ими пользоваться.

Как отмечает издание Forbes, USB-порт стал новым распространителем вредоносных программ. Мошенники способны модифицировать USB-подключение с помощью провода с чипом, внутри которого встроено вредоносное программное обеспечение.

Подключаясь к общедоступным USB-портам, пассажиры рискуют скачать вирус на свое устройство и предоставить к нему доступ киберпреступникам.

«Подключение к общедоступному USB-порту — это все равно что найти зубную щетку на обочине дороги и засунуть ее себе в рот», — отметил вице-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security.

Поэтому перед тем, как подключиться к USB-зарядкам в публичных местах, эксперты рекомендуют взвесить риски. А еще лучше — купить пауэрбанк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как через телефон отдать паспортные данные мошенникам. Аферисты могут получить доступ к данным у ничего не подозревающего человека.

+2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
72.76
0.16 82.58
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:01
Директор Европейского бюро ВОЗ предрек полмиллиона смертей от COVID-19 в ЕС
8:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
8:49
Почему заряжать телефон через публичный USB в аэропорту — плохая идея
8:38
Что происходит с чемоданом после того, как вы распрощались с ним в аэропорту
8:27
Европа объявила войну мигрантам: как поляки проявили чудовищную жестокость к беженцам
8:18
Астролог объяснила, почему 21.11.21 — лучший день для избавления от неприятных черт характера и привычек

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Любимец фортуны: какими чертами Стрелец выделяется среди остальных знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 ноября
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа