Владелец косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не планируют добровольно выпускать на волю. Алексей Решетов заявил, что сделает это только после решения суда.

«Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», — заявил генеральный директор компании «Афалина» Алексей Решетов.

По словам Решетова, все животные, которые находятся в бухте Средняя, живы и здоровы. Но зоозащитники беспокоятся, что это не так. В эти минуты в Южно-Сахалинске идет суд, в котором рассматривают иски сразу к нескольким ведомствам о бездействии. 12 косаток и 90 белух содержатся в специальных вольерах, экологи назвали их «китовой тюрьмой». 13 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что животных могут выпустить в дикую природу в начале лета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые разработают для них особый порядок реабилитации, чтобы они смогли быстро интегрироваться в уже непривычной для себя среде обитания.