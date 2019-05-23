Пользователи Youtube и Facebook пожаловались на сбой в работе

Пользователи видеохостинга Youtube и социальной сети Facebook в ночь на четверг, 23 мая, пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом сообщает сайт Downdetector, который специализируется на отслеживании сбоев и отключений в популярных интернет-ресурсах.

Первые сообщения появились около двух часов ночи. Основная масса пользователей Youtube из США, Мексики, Японии, Великобритании, Австралии, России не могли просматривать видео, небольшая часть вообще не могла авторизоваться.

Ближе к утру столкнулись с проблемами в работе Facebook столкнулись жители США, Индонезии, Японии, Франции, России. Более трети пожаловались на новостную ленту, еще треть на полное отключение сети и четверть пользователей на авторизацию.

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