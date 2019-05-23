Видео: Взрыв на оборонном заводе «Рубин» в Подмосковье

В подмосковной Балашихе в четверг, 23 мая, по предварительной информации произошел взрыв на оборонном заводе «Рубин» — на солнце перегрелась магниевая стружка.

Из-за взрыва, по первоначальным данным, начался пожар на площади 70 квадратных метров, фото и видео с дымящимся зданием появилось в социальных сетях.

Как 5-tv.ru уточнили в региональном МЧС, возгорание произошло в трехста метрах от территории завода «Рубин». Прибывшие на место спасатели обнарудили горение мусона на открытой площадке. Пожар был локализован в 11.37 на площади в 25 квадратных метров. Через девять минут он был ликвидирован полностью. На месте работали 20 человек и семь единиц техники.