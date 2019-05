В Лондоне из-за подозрительного предмета перекрыта правительственная улица

Полиция Великобритании перекрыла правительственную улицу Уайтхолл в Лондоне из-за подозрительного предмета. Инцидент произошел около полудня по местному времени в четверг, 23 мая, — говорится в заявлении правоохранителей.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience

На место происшествия направлены спецподразделения. Движение на улице, расположенной недалеко от резиденции премьер-министра королевства Терезы Мэй на Даунинг-стрит.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

#BREAKING Whitehall in London has been placed on lockdown following the discovery of a suspect item



Specialist officers with an army bomb disposal robot are at the scene pic.twitter.com/k6oCFAam0a