Автор докторской диссертации в Университете Хельсинки Тимо Паананен утверждает, что письмо с выдержками из так называемого «Тайного Евангелия от Марка» является подлинным. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет о послании раннехристианского философа Климента Александрийского к некоему Феодору, которое обнаружил профессор Колумбийского университета Мортон Смит в 1958 году. В нем приводятся противоречивые отрывки «Тайного Евангелия от Марка».

Charles W. Hedrick / University of Helsinki

Сам Смит в своих работах трактовал библейские события очень вольно. Например, он утверждал, что Иисус был кем-то вроде волшебника, который использовал гипнотическое внушение. Многие исследователи раннего христианства усомнились в подлинности письма и заявили, что профессор сам его написал.

Паананен провел анализ почерка Климента и заявил, что письмо не содержит так называемого «тремора фальсификатора» и других распространенных признаков подделки. Финский ученый считает, что текст послания относится к рубежу II и III веков нашей эры.

«„Тайное Евангелие от Марка», которое цитируется в письме, является одним из примеров противоречивости текстов новозаветных Евангелий», — заключил Паананен.

В самом письме Климент Александрийский рассказывает своему собеседнику, что святой апостол Марк в свое основное евангелие внес лишь самые важные и полезные деяния Христа. Остальное — так называемое «Тайное Евангелие» — хранится в Александрии, и доступ к нему имеют лишь избранные служители церкви.

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