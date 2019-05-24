Telegram уличили в антисемитизме

Популярный мессенджер Telegram оказался в центре скандала. Специалистов, работающих над обновлениями приложения, обвинили в антисемитизме.

Ситуация возникла из-за функции автоматического предложения эмодзи. После очередного обновления опции всем пользователям, печатавшим слово «еврей», мессенджер предлагал смайлики в виде мешка с деньгами и знак доллара — наряду со звездой Давида. Об этом сообщает Ynet.co.il.

Ynet.co.il

Как пояснили представители Telegram, идею предложил один из юзеров мессенджера. А специалист, утверждающий изменения в системе, одобрил ее «ошибочно». Вскоре после поступления первых жалоб такой вариант автозамены был удален.

Ранее 5-tv.ru писал, что с мая 2019 года российские пользователи мессенджеров не могут пользоваться ими анонимно.